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Оптовые цены на дизтопливо начали расти

06.05.20 17:53 , enkorr
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Стоимость дизельного топлива в мелкооптовом сегменте 6 мая повысилась в среднем на 50 коп./л или на 4%, до 13,10 грн/л, сообщили в "Консалтинговой группе А-95" со ссылкой на данные ежедневного мониторинга оптового рынка нефтепродуктов.

Причиной стало резкое повышение импортных котировок вслед за ростом цен на нефть в начале мая.

До этого в течение двух месяцев оптовые цены стремительно снижались, опустившись за март-апрель на 35% — с 19,35 до 12,60 грн/л.

Цены бензовозных партий на трубопроводном терминале в Новограде-Волынском начали расти еще накануне, понявшись во второй половине дня на 20 коп./л. К середине дня 6 мая цены по этому базису выросли уже на 1 грн/л, до 13,20 грн/л. При этом здешние операторы в течение дня трижды повышали цену.

Операторы нефтебаз в Коростене 6 мая существенно снизили предложение. По словам трейдеров, приостановила торговлю группа "Фактор", а "Укрпалетсистем" повысила стоимость сразу на 1,1 грн/л, до 13,30 грн/л.

Кременчугский НПЗ утром 6 мая в официальной рассылке снял предложение по продаже ДТ. При этом, по словам контрагентов "Укртатнафты", отгрузки с завода, а также с нефтебазы в Пролисках продолжаются. Во второй половине дня "Приват" вернул предложение по ДТ, указав цену 13,45 грн/л (+1,1 грн/л).

Также по 13,45 грн/л "Приват" во второй половине дня начал предлагать импортное ДТ с резервуаров терминала "Одеснефтепродукт". В "Пивденном" Orange Oil озвучивал цену 13,10 грн/л. В порту Николаев торговые компании "Трейд Коммодити" дважды за день повышали цену, в итоге зафиксировав ее на 12,20 грн/л (14 600 грн/т), по утверждению трейдеров.

В столичном регионе цены повысились в среднем на 90 коп./л, до 13,30 грн/л.

В крупнооптовом сегменте стоимость ДТ повысилась на 3,7%, до 15 000 грн/т. Расчетная цена импортного ДТ, по подсчетам enkorr, 6 мая колеблется в пределах 12 600–14 100 грн/т, в зависимости от базиса котировок — Med Fob Italy или СIF NWE.

МинПром

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