Верховный суд перенес рассмотрение спора ПриватБанка и Суркисов на 15 июня Большая Палата Верховного суда назначил на 15 июня следующее заседание в деле о рассмотрении кассационной жалобы на решения судов низших инстанций по иску семьи Суркисов об отмене решений НБУ о признании их связанными с ПриватБанком лицами и признании недействительными договоров обмена их средств в банке на сумму свыше 1 млрд грн на акции банка (bail-in).



Как сообщает пресс-служба суда, заседание состоится 15 июня в 10:30, передает БизнесЦензор.



Ранее в НБУ заявляли, что Большая палата Верховного суда продолжит рассмотрение указанного дела 18 мая.



27 апреля Большая Палата Верховного Суда сняла с рассмотрения это дело. Судьи обратились в Офис Генерального прокурора и Высший совет правосудия с заявлением о давлении на суд.



Напомним, на предыдущем заседании 16 марта, которое длилось более 9,5 часа, Верховный суд завершил изучение материалов дела и объявил о перерыве для подготовки решения. На нем же суд принял решение о допуске прессы на заседание.



Позже Нацбанк Украины сообщил, что Верховный суд назначил рассмотрение кассации на 27 апреля.



От решения Большой палаты Верховного Суда по делу Суркисов зависит большая часть других процессов вокруг национализации ПриватБанка.



МинПром



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