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Украинские металлурги потеряют 700 млн долл. выручки в случае ужесточения квотной политики ЕС

06.05.20 17:40
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Снижение размера квот на 75% для украинских производителей приведет к уменьшению объема поставок в Европейский союз минимум на 1,5 млн тонн металлопродукции и потери 700 млн долл выручки. Об этом говорится в письме президента Объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александра Каленкова на имя премьер-министра Дениса Шмыгаля.

А.Каленков подчеркнул, что для украинской металлургической отрасли рынок Европейского Союза является основным - его доля в общемировом экспорте отечественной металлопродукции превышает 30%.

Он также обратил внимание премьера на то, что ассоциация производителей стали EUROFER осуществляет огромное давление на Еврокомиссию, требуя снизить общий размер квот на 75% на следующие 6 месяцев. В качестве основных аргументов европейские металлурги выражают опасения, что страны-экспортеры, по их мнению, сейчас активно наращивают запасы металлопроката, которые после выхода ЕС из карантина и с начала возобновления производства станут поставляться на рынок ЕС по любым, даже очень заниженным ценам, что повлечет кризис в европейской металлургической отрасли.

"Такая позиция EUROFER нашла активную поддержку в ряде стран-членов и среди некоторых депутатов Европейского Парламента. Например, 21 апреля 2020 г. состоялись дебаты между Комиссаром по вопросам торговли ЕС господином Филом Хоганом и депутатами Европарламента, которые входят в Комитет по вопросам международной торговли, на котором рассматривалась возможность снижения объемов квоты и защиты внутреннего производителя. Тот же вопрос поднимался несколько раз депутатами из разных фракций. То есть, угроза существенного сокращения объемов импорта металлопроката в страны ЕС является весьма реальной", - подчеркнул А.Каленков.

По мнению "Укрметаллургпрома", во взаимоотношениях с ЕС Украина должна рассматриваться не на общих основаниях, а отдельно, поскольку:
• учитывая Соглашение об ассоциации и Зоне Свободной Торговли, Украина не должна восприниматься как любой другой обычный торговый партнер ЕС;
• в течение действия защитных мер экспортеры из Украины никогда не вели себя излишне агрессивно на рынке ЕС ни с точки зрения объемов поставок, ни с точки зрения ценообразования;
• украинская металлургия также снижает объемы производства вследствие кризиса, поэтому чрезмерного накопления запасов нет;
• снижение объемов экспорта в ЕС напрямую ударит по украинскому Приазовью, в поддержку которого Еврокомиссия тратит много средств и усилий.

С учетом высокой степени политизации указанного вопроса в Еврокомиссии, во избежание негативных последствий как для металлургической отрасли, так и для экономической и национальной безопасности Украины в целом, "Укрметаллургпром" считает необходимым вынесение этой проблемы на высший политический уровень.

В связи с этим А.Каленков призвал премьера как можно скорее лично обсудить с президентом Европейской Комиссии Урсулой фон дер Ляйен и комиссаром по вопросам торговли ЕС Филом Хоганом вопросы относительно позиции и ожиданий Украины в рамках пересмотра защитных мер в отношении импорта металлопродукции.

МинПром

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