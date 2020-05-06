97 депутатов просят не допустить сокращения доли электроэнергии АЭС Группа народных депутатов обратилась к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой принять меры по недопущению снижения доли электроэнергии АЭС в структуре генерации и, соответственно, пересмотреть прогнозный баланс объединенной электроэнергетической системы страны. Соответствующим текстом обращения располагает агентство "Интерфакс-Украина".



Среди прочих документ подписали: председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, глава парламентского энергетического комитета Андрей Герус, его заместитель Олег Семинский, член энергокомитета Андрей Жупанин, Александр Дубинский, Жан Беленюк (все – депутаты партии "Слуга народа"). В целом обращение подписали 97 народных депутатов.



В своем письме к главе правительства они отмечают, что рынок э/э оперативно реагирует на изменение структуры энергетического баланса, в частности рост доли ТЭС на фоне ограничений АЭС.



"Средневзвешенная цена э/э, которая была реализована на рынке "на сутки вперед" (в мае, но период не уточняется – ИФ), выросла на 13% по сравнению с апрелем 2020 года, что увеличило финансовую нагрузку на внутреннего производителя, предприятия жилищно-коммунальной сферы и государственный сектор экономики", – отмечено в сообщении.



В связи со снижением доли атомной э/э в структуре генерации рост конечной стоимости ресурса продолжится и в дальнейшем, считают депутаты. Кроме того, по их мнению, ограничения АЭС будут способствовать росту риска веерных отключений.



Экс-нардеп и член набсовета "Укрзализныци" Сергей Лещенко в своем Telegram-канале отмечает, что обращение по АЭС объединило полярные группы монобольшинства.



Также С.Лещенко отмечает, что это может свидетельствовать о росте напряжения между Радой и правительством.



"Наши инсайдеры говорят, что такой перекос в пользу Ахметова вызывает среди депутатов нарастающий негатив по отношению к правительству", - пишет С.Лещенко.



МинПром

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