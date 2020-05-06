Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

97 депутатов просят не допустить сокращения доли электроэнергии АЭС

06.05.20 17:02 , Интерфакс-Украина
печать
размер текста:

Группа народных депутатов обратилась к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой принять меры по недопущению снижения доли электроэнергии АЭС в структуре генерации и, соответственно, пересмотреть прогнозный баланс объединенной электроэнергетической системы страны. Соответствующим текстом обращения располагает агентство "Интерфакс-Украина".

Среди прочих документ подписали: председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, глава парламентского энергетического комитета Андрей Герус, его заместитель Олег Семинский, член энергокомитета Андрей Жупанин, Александр Дубинский, Жан Беленюк (все – депутаты партии "Слуга народа"). В целом обращение подписали 97 народных депутатов.

В своем письме к главе правительства они отмечают, что рынок э/э оперативно реагирует на изменение структуры энергетического баланса, в частности рост доли ТЭС на фоне ограничений АЭС.

"Средневзвешенная цена э/э, которая была реализована на рынке "на сутки вперед" (в мае, но период не уточняется – ИФ), выросла на 13% по сравнению с апрелем 2020 года, что увеличило финансовую нагрузку на внутреннего производителя, предприятия жилищно-коммунальной сферы и государственный сектор экономики", – отмечено в сообщении.

В связи со снижением доли атомной э/э в структуре генерации рост конечной стоимости ресурса продолжится и в дальнейшем, считают депутаты. Кроме того, по их мнению, ограничения АЭС будут способствовать росту риска веерных отключений.

Экс-нардеп и член набсовета "Укрзализныци" Сергей Лещенко в своем Telegram-канале отмечает, что обращение по АЭС объединило полярные группы монобольшинства.

Также С.Лещенко отмечает, что это может свидетельствовать о росте напряжения между Радой и правительством.

"Наши инсайдеры говорят, что такой перекос в пользу Ахметова вызывает среди депутатов нарастающий негатив по отношению к правительству", - пишет С.Лещенко.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
17:40
Украинские металлурги потеряют 700 млн долл выручки в случае ужесточения квотной политики ЕС
17:29
Верховный суд перенес рассмотрение спора ПриватБанка и Суркисов на 15 июня
17:18
Индийские сталевары не спешат снижать цены
16:44
В Китае снижаются запасы стали
16:24
Нефть на мировых рынках торгуется разнонаправленно
16:02
Коболев похвастался 64 млрд грн на счету Нафтогаза
15:49
Депутаты хотят расследовать деятельность Укрзализныци за 3 года
15:31
В январе-апреле перевозка грузов по Днепру снизилась на 3,7%
15:26
Правительство ФРГ хочет достроить Северный поток-2
15:16
Кабмин снизил размер отчислений в госбюджет для некоторых предприятий
14:59
Мировой рынок меди восстановится через годы
14:29
Шмыгаль рассказал, на что потратят выигрыш Нафтогаза
14:19
ЕК ожидает спада в экономике Евросоюза на 7,7%
14:02
Укрзализныця создаст систему скидок на грузоперевозки
13:54
UBS прогнозирует восстановления рынка нефти к концу года
13:48
Производство энергии ГЭС может упасть на 50%
13:25
Нафтогаз обзавелся собственной буровой компанией
13:10
Минэнерго подтвердило намерение использовать АЭС для майнинга криптовалют
12:53
Газораспределительные компании заявили об убытках на сумму 1,2 млрд грн
12:33
Железная руда подешевеет до 70 долл. за тонну
05.05.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!