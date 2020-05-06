Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

В Китае снижаются запасы стали

06.05.20 16:44 , Steelland
печать
размер текста:

Согласно данным опроса, проведенного Китайской ассоциацией чугуна и стали (CISA), общие запасы стальных изделий на складах в Китае в конце апреля продолжали падать, достигнув пика в начале марта.

Данные, опубликованные отраслевым органом во вторник, показали, что запасы горячекатаного и холоднокатаного листа / рулонов, толстых и средних листов, катанки и арматуры в 20 городах Китая по состоянию на конец апреля составляли 16,24 миллиона тонн, что на 930 000 тонн или 5,4% меньше, чем на 20 апреля.

Тем не менее, складские остатки в Китае все еще на 9,43 миллиона тонн, или на 138,3% выше, чем в начале года, но на 3,97 миллиона ​​тонн, или на 19,6%, меньше по сравнению с рекордным показателем в 20,21 миллиона тонн, наблюдавшимся 10 марта.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
17:40
Украинские металлурги потеряют 700 млн долл выручки в случае ужесточения квотной политики ЕС
17:29
Верховный суд перенес рассмотрение спора ПриватБанка и Суркисов на 15 июня
17:18
Индийские сталевары не спешат снижать цены
17:02
97 депутатов просят не допустить сокращения доли электроэнергии АЭС
16:24
Нефть на мировых рынках торгуется разнонаправленно
16:02
Коболев похвастался 64 млрд грн на счету Нафтогаза
15:49
Депутаты хотят расследовать деятельность Укрзализныци за 3 года
15:31
В январе-апреле перевозка грузов по Днепру снизилась на 3,7%
15:26
Правительство ФРГ хочет достроить Северный поток-2
15:16
Кабмин снизил размер отчислений в госбюджет для некоторых предприятий
14:59
Мировой рынок меди восстановится через годы
14:29
Шмыгаль рассказал, на что потратят выигрыш Нафтогаза
14:19
ЕК ожидает спада в экономике Евросоюза на 7,7%
14:02
Укрзализныця создаст систему скидок на грузоперевозки
13:54
UBS прогнозирует восстановления рынка нефти к концу года
13:48
Производство энергии ГЭС может упасть на 50%
13:25
Нафтогаз обзавелся собственной буровой компанией
13:10
Минэнерго подтвердило намерение использовать АЭС для майнинга криптовалют
12:53
Газораспределительные компании заявили об убытках на сумму 1,2 млрд грн
12:33
Железная руда подешевеет до 70 долл. за тонну
05.05.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!