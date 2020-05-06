В Китае снижаются запасы стали Согласно данным опроса, проведенного Китайской ассоциацией чугуна и стали (CISA), общие запасы стальных изделий на складах в Китае в конце апреля продолжали падать, достигнув пика в начале марта.



Данные, опубликованные отраслевым органом во вторник, показали, что запасы горячекатаного и холоднокатаного листа / рулонов, толстых и средних листов, катанки и арматуры в 20 городах Китая по состоянию на конец апреля составляли 16,24 миллиона тонн, что на 930 000 тонн или 5,4% меньше, чем на 20 апреля.



Тем не менее, складские остатки в Китае все еще на 9,43 миллиона тонн, или на 138,3% выше, чем в начале года, но на 3,97 миллиона ​​тонн, или на 19,6%, меньше по сравнению с рекордным показателем в 20,21 миллиона тонн, наблюдавшимся 10 марта.



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