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Нефть на мировых рынках торгуется разнонаправленно

06.05.20 16:24 , РБК
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В ходе торгов на Лондонской бирже ICE стоимость июльских фьючерсов на баррель североморской марки Brent превысила 32 долл., свидетельствуют данные торгов. Позднее стоимость контракта стабилизировалась в районе $31.

Июньские фьючерсы на техасскую нефть WTI торгуются на уровне 24,68 долл. за баррель. С начала торгов 6 мая максимум был зафиксирован на уровне 26,08 долл.

Цены на нефть начали постепенно расти после мартовского и апрельского обвалов с 1 мая, вслед за вступлением в силу новой сделки ОПЕК+ об ограничении добычи. На первом этапе, до июля, соглашение предусматривает суммарное сокращение ее участниками добычи на 9,7 млн барр./сутки, что стало рекордным снижением за всю историю.

Глава "Газпром нефти" Александр Дюков заявил, что с восстановлением спроса на нефть мировые цены на нее уже летом могут вновь подняться выше 30 долл. за баррель, однако отметил, что в мае резкого роста котировок ждать не стоит. В апреле вице-президент и совладелец крупнейшей российской частной нефтяной компании "ЛУКОЙЛ" Леонид Федун в интервью РБК также прогнозировал, что благодаря сделке ОПЕК+ мировые цены на нефть вернутся в диапазон 30–40 долл. за баррель, достигнув максимума во второй половине года.

МинПром

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