Коболев похвастался 64 млрд грн на счету Нафтогаза НАК "Нафтогаз Украины" имеет на своих счетах 7 млрд грн, 1,74 млрд долл. и 340 млн евро. Об этом глава правления компании Андрей Коболев сообщил во время заседания правительства, передает Интерфакс-Украина.



"Суммарно, по действующему курсу, эти средства составляют 64,1 млрд грн. Таким образом, в любой момент, когда акционер примет решение о выплате дивидендов или получении средств другим образом, эти средства могут быть переданы в госбюджет для финансирования программ", – сказал А.Коболев.



А.Коболев также напомнил, что НАК еще в ноябре направил в госбюджет 8,5 млрд грн дивидендов по итогам работы в 2019 году, а также выкупил ОВГЗ на сумму 800 млн долл.



В свою очередь премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил в недельный срок разработать механизмы привлечения части имеющихся у НАК средств через госбюджет на выполнение программ в сфере медицины и инфраструктуры, в частности, на строительство и реконструкцию приемных отделений больниц и поликлиник по всей стране на сумму минимум 6 млрд грн, а также на дорожное строительство.



Как сообщалось, группа "Нафтогаз Украины" в 2019 году благодаря выплате российским "Газпромом" 2,9 млрд долл. по решению Стокгольмского арбитража получила консолидированную чистую прибыль 63,3 млрд грн, что в 5,5 раза (на 51,7 млрд грн) больше, чем в 2018 году.



Ранее Кабинет министров утвердил норматив отчисления части прибыли НАК в госбюджет на уровне 95% от чистой прибыли за 2019 год.



"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Группа является монополистом по хранению природного газа в подземных хранилищах и транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.



МинПром



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