Депутаты хотят расследовать деятельность Укрзализныци за 3 года Группа депутатов зарегистрировала проект постановления, которым хотят создать Временную следственную комиссию Верховной Рады, которая будет расследовать возможные правонарушения руководителей "Укрзализныци" с начала 2017 года.



Соответствующий документ опубликован на сайте парламента.



В пояснительной записке сообщается, что по результатам 2019 года "Укрзализныця" показала наихудшие показатели производственной деятельности за время независимости почти по всем направлениям деятельности, а также, что "резкое ухудшение производственной дисциплины, состояния безопасности движения поездов происходят с начала 2017 по настоящее время" .



"В 2018 и 2019 годах принят ряд регламентных документов, по которым предприятие, которое имеет стратегическое значение для национальной безопасности и обороны Украины, практически выведено под управление иностранцев, а государство фактически потеряло возможность непосредственного управления.



... Кроме того, по сообщениям СМИ известно, что реформа "Укрзализници" не происходит, экономические показатели ухудшаются, а ситуация с преодолением коррупции не улучшается", - говорится в документе.



Инициатором проекта выступила нардеп "Слуги народа" Юлия Гришина, которую также предлагается избрать председателем комиссии. Ее заместителем предлагается выбрать нардепа Константина Бондарева ("Батькивщина").



МинПром



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