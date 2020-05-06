Правительство ФРГ хочет достроить Северный поток-2 Федеральное правительство Германии по-прежнему положительно относится к проекту "Северный поток-2" и ожидает, что он будет завершен. Об этом говорится в ответе на запрос фракции "Альтернатива для Германии" (АдГ), который опубликован на сайте парламента страны.



"Федеральному правительству в настоящее время неизвестно, как технически реализуется проект, но оно ожидает, что проект "Северный поток-2" будет завершен", — говорится в документе.



Немецкие власти подчеркнули, что намерены продолжить поддерживать предпринимателей, участвующих в проекте. По мнению федерального правительства, "Северный поток-2" — это в первую очередь коммерческий проект.



В Германии также не увидели угрозы для энергоснабжения страны из-за задержки строительства газопровода, поскольку инфраструктура для газоснабжения достаточно диверсифицирована.



Федеральное правительство ФРГ не разделило мнения о том, что политика страны в отношении российского проекта угрожает НАТО. Согласно документу Германия продолжает воспринимать США основным партнером по безопасности за пределами Европы, и речи об экономической войне между ними быть не может.



Так, Берлин не поддерживает экстерриториальные санкции США против "Северного потока-2", но не планирует предпринимать контрмер в отношении Вашингтона.



В начале мая немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на Федеральное сетевое агентство Германии (Bundesnetzagentur, BNetzA) сообщила, что газопровод "Северный поток-2" может попасть под ограничения, так как не был завершен до мая 2019 года. Согласно директиве после завершения проекта "Газпром" сможет использовать лишь 50% мощностей газопровода, а остальные мощности будут переданы независимому газотранспортному оператору.



Окончательное решение по данному вопросу в Германии примут после консультаций 8 мая.



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