Кабмин снизил размер отчислений в госбюджет для некоторых предприятий Кабинет министров снизил отчисления прибыли за 2019 год в госбюджет для ряда предприятий, подчиненных Министерству энергетики и защиты окружающей среды и Министерству инфраструктуры. Как передает БизнесЦензор, соответствующее решение принято на заседании Кабмина.



Как пояснил перед принятием решения министр финансов Сергей Марченко, решением предлагается снизить отчисления прибыли в госбюджет для части госпредприятий.



"При формировании показателей установлена доля норматива 50%. По предложению Минэнерго и Мининфраструктуры отчисления части чистой прибыли установлены необходимым предприятиям на уровне 30%", – сказал С.Марченко.



Согласно постановлению Кабмина №328 от 24 апреля, госпредприятия обязаны перечислить в госбюджет 50% полученной за 2019 год прибыли.



При этом для ПриватБанка норматив отчислений установлен в размере 75%, для "Укргидроэнерго" и НЭК "Укрэнерго" – 30%, а для НАК "Нафтогаз Украина" – 95%.



Как сообщалось, ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий заявлял, что Кабинет министров рассматривает вопрос снижения отчислений части прибыли государственных предприятий в государственный бюджет, в частности, для портов.



МинПром



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