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Мировой рынок меди восстановится через годы

06.05.20 14:59
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Мировое потребление меди упало из-за экономического кризиса, толчок к которому дала эпидемия коронавируса. И потребуются годы, чтобы оно вернулось на прежний уровень. Такое мнение высказал в интервью S&P Global Platts аналитик из брокерской компании Sucden Джорди Уилкс.

Как отмечает генеральный директор Лондонской биржи металлов Мэтью Чемберлен, мировая экономика столкнулась с глубокой рецессией, продолжительность которой пока трудно оценить. При этом спрос на медь сократился вследствие спада в промышленности и строительстве, хотя одновременно снизились и ее поставки.

По данным исследования S&P Global Market Intelligence, с начала марта по всему миру из-за карантина было остановлено более 50 медных рудников, по большей части, в странах Латинской Америки, что может привести к снижению мирового производства меди в концентрате на 2,25% по сравнению с прошлым годом. Однако эти ограничения ослабевают.

В частности, правительство Перу, второго по величине поставщика меди в мире, сообщило, что приступает к постепенному выведению экономики страны из жесткого карантина, продолжавшегося с конца марта.

Президент страны Мартин Бискарра подписал план восстановления экономической активности, разделенный на четыре стадии, в течение которых будут постепенно сниматься ограничения на деятельность горнодобывающей промышленности.

Как считает Иван Арриагада, генеральный директор чилийской компании Antofagasta, по итогам 2020 г. на мировом рынке меди может образоваться избыток предложения в пределах 200-300 тыс. т. Но это только самая приблизительная оценка, на которую может повлиять, прежде всего, Китай, где только в конце мая ожидается утверждение государственной программы экономического стимулирования.

МинПром

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