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Шмыгаль рассказал, на что потратят выигрыш Нафтогаза

06.05.20 14:29 , РБК Украина
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Выигрыш НАК "Нафтогаз Украины" в Стокгольмском арбитраже в размере 2,9 млрд долл. направят на строительство дорог и больниц. Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает РБК-Украина.

По его словам, прибыль "Нафтогаза", значительную часть которой составляет 2,9 млрд долларов выигрыша в Стокгольмском арбитраже у российского "Газпрома", направят на больницы и дороги.

"На дороги, школы, детские сады и реконструкцию 210 приемных отделений опорных больниц", - уточнил Д.Шмыгаль.

Как заявил глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев, компания готова в любое время по решению правительства перечислить дивиденды в государственный бюджет.

Напомним, российский "Газпром" в конце декабря 2019 года выплатил "Нафтогазу" 2,9 млрд долл. по решению международного арбитража. При этом украинская компания отказалась от других исков к "Газпрому", после чего был продлен контракт на транзит газа в Европу.

В декабре 2017 и феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж вынес решения в пользу "Нафтогаза" в спорах о контрактах на поставку и транзит газа. Суд постановил, что "Газпром" должен выплатить 2,56 млрд долл., в дальнейшем сумма выросла за счет процентов.

МинПром

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