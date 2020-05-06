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ЕК ожидает спада в экономике Евросоюза на 7,7%

06.05.20 14:19
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Еврокомиссия представила весенний экономический прогноз. Согласно ему, реальный ВВП еврозоны снизится на 7,7% в 2020 году, при этом мировая экономика может снизиться на 3%. ЕК также ухудшила прогноз ВВП России 2020 года с роста на 1,4% до падения на 5%. Предыдущий прогноз был подготовлен до начала пандемии коронавируса — в ноябре 2019 года.

Предполагается, что в 2021 году экономический рост еврозоны составит 6,3%. В 2020 году больше всего пострадают экономики Испании, Италии и Греции, где ожидается падение в 9,4%, 9,5% и 9,7% соответственно. В Германии ВВП может упасть на 6,5%, во Франции — на 8,2%.

Мировая экономика в 2020 году снизится на 3% ВВП по сравнению с 2019 годом. Это превышает ущерб от кризиса 2008–2009 годов. В США ожидается снижение на 6,5%, в Великобритании — на 8,3%. В Китае показатель может вырасти на 1%.

Еврокомиссия ожидает, что экономика России в 2021 году вырастет на 1,6% после падения в 5% в 2020 году. Показатель по 2021 году увеличили на 0,1 процентного пункта. Напомним, Банк России ожидает, что показатель в 2020 году снизится на 4–6%.

"Россия столкнулась с двойным ударом из-за резкого снижения цен на нефть и замедления роста внутреннего спроса, вызванного карантином в контексте вспышки COVID-19. На этом фоне в первой половине 2020 года ожидается резкий спад экономической активности",— говорится в докладе.

Сегодня, 6 мая, Еврокомиссия должна представить план восстановления экономики Евросоюза. На поддержку ЕС уже выделено €3,3 трлн. Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен считает, что Европу ждет беспрецедентный экономический кризис.

МинПром

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