UBS прогнозирует восстановления рынка нефти к концу года Швейцарский банк UBS прогнозирует увеличение спроса на нефть, поскольку страны, пораженные коронавирусом, уже в этом месяце начали послабления ограничений на поездки. Кроме того, добыча энергоносителей и производство топлива будет подавлено текущими низкими ценами и сокращением капитальных расходов со стороны производителей нефти и газа, передает Reuters.



"Мы ожидаем, что рынок нефти будет сбалансированным в III квартале и станет дефицитным в IV квартале. Цена Brent восстановится до 43 долл./барр. к концу 2020 г. и до 55 долл./барр. к середине 2021 г.", — полагают аналитики UBS.



В этом году цена Brent упала на 56%, а WTI потеряла более 60% своей стоимости. Кроме того, в конце апреля западно-техасская эталонная смесь впервые в истории провалилась на отрицательную территорию на фоне беспрецедентного падения цен и спроса на нефть.



"Мы по-прежнему ожидаем, что спрос на нефть в этом квартале сократится, хотя и не так сильно, как [прогнозировалось] раньше. Сейчас мы оцениваем [падение спроса] во II квартале в 15 млн барр./сут. (б/с) в годовом исчислении по сравнению с 20 млн б/с ранее", — сказали в UBS.



Банк ожидает, что во II квартале мировые поставки нефти сократятся почти на 6 млн б/с в годовом исчислении. При этом UBS ссылается на принудительные остановки производства в Северной и Южной Америке, поскольку нынешние низкие цены не покрывают эксплуатационные расходы.



Спрос на нефть, скорее всего, продолжит восстанавливаться во второй половине этого года. Однако изменения [поведения] потребителей из-за коронавируса могут помешать быстрому восстановлению спроса до докризисного уровня, считают в швейцарском банке.



Что касается стороны предложения, то из-за постепенного сокращения объемов производства вторая половина 2020 г., скорее всего, начнется с того, что ОПЕК увеличит добычу на 2 млн б/с.



Организация стран-экспортеров нефти, Россия и другие производители, известные как группа ОПЕК+, 1 мая начали свои рекордные сокращения добычи на 9,7 млн б/с.



"Добыча нефти в странах, не входящих в ОПЕК, вероятно, сильно пострадает от низких цен, что также приведет к сокращению добычи во второй половине 2020 года", — считают аналитики UBS.



Прогнозируемые цены на нефть марки Brent составляют 32 долл/барр. в III квартале 2020 г. и 43, 50 и 55 долл. за баррель в последующие три квартала.



МинПром



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