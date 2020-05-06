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Укрзализныця создаст систему скидок на грузоперевозки

06.05.20 14:02 , Бизнес Цензор
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Одновременно с повышением тарифов на грузовые перевозки АО "Укрзализныця" будет предоставлять скидки в зависимости от объемов перевозимых грузов и сроков заказа перевозок.

Об этом рассказал министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в интервью для "Бизнес Цензор".

"Сама идея такая - при повышении тарифов дается прогрессивная ставка скидок, которая будет зависеть от объемов перевозимых грузов и сроков заказа перевозок. Таким образом, в УЗ появится ликвидность, которой она сможет правильно распоряжаться, чтобы эффективно работать. А для грузоотправителя, если увеличение и будет, то оно будет совсем символическим ", - рассказал В.Криклий.

Он также добавил, что сближение или изменение тарифов "Укрзализныци" не произойдет одномоментно на фоне кризиса экономики и падения промышленного производства.

По словам В.Криклия, устанавливать тарифы должен независимый регулятор. "Соответствующий законопроект мы вносили в Верховную Раду. В связи с регламентом его нам вернули и сейчас мы его перевносим", - отметил министр.

Как сообщалось, ранее министр инфраструктуры Украины В.Криклий заявил, что "Укрзализныця" не сможет обойтись без увеличения тарифов по отдельным направлениям. По словам министра, размер тарифов на грузовые перевозки по железной дороге не должен зависеть от типа грузов, ведь нагрузка на инфраструктуру "Укрзализныци" остается одинаковой.

МинПром

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