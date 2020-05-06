Производство энергии ГЭС может упасть на 50% Производство электрической энергии ЧАО "Укргидроэнерго" из-за маловодности украинских рек по итогам 2020 года может снизиться почти на 50% по сравнению со средним показателем по предыдущим годам.



Об этом генеральный директор компании Игорь Сирота заявил во вторник во время "круглого стола", посвященного проблемам в электроэнергетике, передает Интерфакс-Украина.



"Сегодня в Украине сложилась историческая ситуация с маловодностью в наших реках. За 140 лет такой ситуации у нас не было. Это конечно влияет на работу нашей компании – среднестатистически в предыдущие годы мы производили 10,5 млрд кВт-ч, на этот год у нас будет максимум 5,2 млрд кВт-ч", – сказал И.Сирота.



Глава компании подчеркнул, что речь идет о производстве электроэнергии на балансирующих мощностях, необходимых при регулировании энергосистемы.



И.Сирота также заявил, что поскольку данное снижение производства негативно отразится на финансовых показателях компании, которая в настоящее время реализует проект строительства гидроагрегата №4 Днестровской ГАЭС, необходимо изменить для "Укргидроэнерго" механизм ПСО снизив долю продажи по спецобязательствам произведенной предприятием электроэнергии с 35% до 20%.



Как сообщалось, ЧАО "Укргидроэнерго" в 2019 году уменьшило чистую прибыль на 12,2% (на 445,7 млн грн) по сравнению с 2018 годом – до 3,22 млрд грн.



"Укргидроэнерго" эксплуатирует все крупные гидроэлектростанции, расположенные на украинских участках Днепра и Днестра. Суммарная установленная электрическая мощность гидроэлектростанций компании (103 гидроагрегата) составляет 5849 МВт. Государство владеет 100% акций общества.



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