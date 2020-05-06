Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Минэнерго подтвердило намерение использовать АЭС для майнинга криптовалют

06.05.20 13:10 , Бизнес Цензор
печать
размер текста:

Профицит электроэнергии от атомной генерации в Украине можно направить на майнинг криптовалюты. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики и окружающей среды, передает БизнесЦензор.

"Имея профицит атомной генерации, один из современных инструментов использования избыточной электроэнергии - направление ее на майнинг криптовалюты. Это не только позволяет сохранить гарантированное нагрузки на АЭС, но и даст возможность предприятиям привлечь дополнительные средства. То есть, открывает путь к принципиально новой экономике, новым подходам, новой системы рынка", – сообщает Минэнерго.

Среди таких решений в Министерстве энергетики и защиты окружающей среды рассматривают, в частности, создание центров обработки данных (ЦОД) рядом с АЭС.

"В "Энергоатоме" был разработан пилотный проект по присоединению потребителей ЦОД мощностью до 1000 МВт к электрическим сетям, с выделением первой очереди 30 МВт, в городе-спутнике Запорожской АЭС Энергодаре. Проектом предусмотрено создание новой инфраструктуры выдачи мощности ОРУ-750 кВ ЗАЭС для долгосрочных поставок электроэнергии для обеспечения потребностей ЦОД", – говорится в сообщении.

По данным министерства, такие дата-центры могут быть самоокупаемыми и служить решению задач, определенных президентом Владимиром Зеленским по дижитализации страны.

Как сообщалось, накануне было опубликовано письмо и.о. министра энергетики и охраны окружающей среды Ольги Буславец, которая поручила НАЭК "Энергоатом" рассмотреть возможность использования ядерной электроэнергии для майнина криптовалют, а также актуализировать планы по закупке госпредприятием ядерного топлива в связи с уменьшением объемов производства электроэнергии блоками атомных электростанция (АЭС).

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
14:29
Шмыгаль рассказал, на что потратят выигрыш Нафтогаза
14:19
ЕК ожидает спада в экономике Евросоюза на 7,7%
14:02
Укрзализныця создаст систему скидок на грузоперевозки
13:54
UBS прогнозирует восстановления рынка нефти к концу года
13:48
Производство энергии ГЭС может упасть на 50%
13:25
Нафтогаз обзавелся собственной буровой компанией
12:53
Газораспределительные компании заявили об убытках на сумму 1,2 млрд грн
12:33
Железная руда подешевеет до 70 долл. за тонну
12:17
Укрзализныця подготовила к продаже 60 тыс. тонн металлолома
12:07
Минторг США расследует импорт трансформаторной стали
11:54
На борьбу с COVID-19 из бюджета потрачено 1,8 млрд грн
11:28
Fortescue рассчитывает на высокий спрос на руду со стороны КНР
10:55
Цены на нефть возобновили снижение
09:56
Тайваньские металлурги обеспокоены ростом импорта толстого листа
09:36
Evraz увеличил выплавку стали в первом квартале
09:07
Кризис в энергетике нельзя решать за счет украинской промышленности – мнение
08:59
MEPS прогнозирует снижение мирового производства нержавейки на 10%
08:02
Убытки энергетиков хотят переложить на промпотребителей – нардеп
05.05.20
18:02
Цены на газ продолжают снижаться
17:43
Украина увеличила импорт газа с начала года на 59%
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!