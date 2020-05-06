Минэнерго подтвердило намерение использовать АЭС для майнинга криптовалют

Профицит электроэнергии от атомной генерации в Украине можно направить на майнинг криптовалюты. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики и окружающей среды, передает БизнесЦензор.
"Имея профицит атомной генерации, один из современных инструментов использования избыточной электроэнергии - направление ее на майнинг криптовалюты. Это не только позволяет сохранить гарантированное нагрузки на АЭС, но и даст возможность предприятиям привлечь дополнительные средства. То есть, открывает путь к принципиально новой экономике, новым подходам, новой системы рынка", – сообщает Минэнерго.
Среди таких решений в Министерстве энергетики и защиты окружающей среды рассматривают, в частности, создание центров обработки данных (ЦОД) рядом с АЭС.
"В "Энергоатоме" был разработан пилотный проект по присоединению потребителей ЦОД мощностью до 1000 МВт к электрическим сетям, с выделением первой очереди 30 МВт, в городе-спутнике Запорожской АЭС Энергодаре. Проектом предусмотрено создание новой инфраструктуры выдачи мощности ОРУ-750 кВ ЗАЭС для долгосрочных поставок электроэнергии для обеспечения потребностей ЦОД", – говорится в сообщении.
По данным министерства, такие дата-центры могут быть самоокупаемыми и служить решению задач, определенных президентом Владимиром Зеленским по дижитализации страны.