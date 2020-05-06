Газораспределительные компании заявили об убытках на сумму 1,2 млрд грн

Газораспределительные компании в период с января по апрель 2020 года понесли убытки на сумму 1,2 млрд грн. Об этом со ссылкой на пресс-службу РГК сообщает БизнесЦензор.
"Убыточный тариф на распределение (доставку) газа, установленный НКРЭКУ на первое полугодие текущего года, позволяет профинансировать только 70% себестоимости услуги доставки газа", – сказано в сообщении.
В РГК напомнили, что в конце 2019 года НКРЭКУ утвердила двухэтапное приведение тарифов на доставку газа к экономически-обоснованному уровню: с 1 января и 1 июля 2020 года. Это было сделано с целью уменьшения финансовой нагрузки на потребителей газа в зимний период.
"Поэтому Госрегулятор установил заведомо убыточный уровень тарифа на первую половину 2020 года. Компенсация убытков Операторам ГРМ запланирована только во втором полугодии этого года", – сообщает компания.
В то же время, по данным РГК, тарифы на доставку (распределение) газа, действующие с января по июнь 2020 года, не покрывают и трети текущих расходов операторов ГРМ.
"Только за четыре месяца (январь – апрель) текущего года это привело к убыткам газораспределительных компаний на сумму 1,2 млрд грн. Ситуацию усугубили неплатежи клиентов, когда в условиях карантина Операторы недополучили за свои услуги 500 млн грн", – отмечается в сообщении.
В РГК подчеркивают, что все средства, полученные за доставку газа, операторы ГРМ используют на приоритетные в условиях карантина направления: работу аварийных служб 104, экстренные ремонты, оплату труда и средства индивидуальной защиты сотрудников.
"Заниженный размер тарифов, который был утвержден НКРЭКУ, делает неизбежным дальнейший рост неплатежей и рост долгов перед оператором ГТС. Это приведет к платежному кризису в системе доставки газа потребителям, банкротству предприятий газотранспортной отрасли, разбалансировке всей газовой системы страны и ставит под угрозу ее безопасную работу", – сообщает компания.