Железная руда подешевеет до 70 долл. за тонну

Как сообщает агентство Reuters, Citigroup во вторник понизил свой прогноз цен на железную руду, который, как ожидается, составит 70 долл. за тонну в мае из-за снижения спроса на сталь.
Эксперты Citi заявили, что видят во втором полугодии избыток более чем 80 млн тонн железной руды после дефицита в 17 млн тонн в первом полугодии, "что свидетельствует о значительном снижении текущей спотовой цены в 80 долл. за тонну".
Citi ожидает, что в связи с тем, что рынок железной руды переходит к профициту, и спотовая цена на уровне 70 долл. за тонну будет достигнута "за недели".
По словам представителей Citi, даже сбои в производстве руды, в том числе у Vale из-за прошлогодней катастрофы на хвостохранилище, не могут "перекрыть падение спроса из-за закрытия доменных печей во всем мире, особенно во втором полугодии".
Согласно исследованиям Citi в этом году Vale произведет 315 млн тонн железной руды в 2020 году.