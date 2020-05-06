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Fortescue рассчитывает на высокий спрос на руду со стороны КНР

06.05.20 11:28 , Steelland
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Исполнительный директор Fortescue Metals Group Элизабет Гейнс уверена, что приверженность Китая урбанизации и развитию подкрепит спрос на железную руду и восстановление Австралии после пандемии COVID-19.

Гейнс говорит, что складские запасы стали, которые росли в первом квартале, сокращались по мере улучшения ситуации в Китае.

По ее словам, китайское сталелитейное производство продолжает демонстрировать прочность и устойчивость и может получить еще один импульс, если Пекин выберет новый виток экономического стимулирования.

Гейнс заявила в ходе австралийской конференции Macquarie, что трудно предсказать, где в конечном итоге может произойти рост, учитывая перспективу дополнительных стимулов.

Производство стали в Китае достигло 234,5 миллиона тонн за первые три месяца календарного 2020 года, что на 1,2 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года.

"Мы ожидаем стабильного восстановления экономической активности Китая, и мы по-прежнему уверены в неизменной приверженности урбанизации и развитию, которые будут и впредь поддерживать долгосрочный спрос на железную руду и поддерживать Западную Австралию и экономическое восстановление Австралии после COVID-19, - сказала Гейнс. - Однако, как мы все хорошо понимаем, глобальные экономические перспективы остаются неопределенными, учитывая воздействие вируса на основные экономики мира, включая США, Великобританию и Европу".

Запасы железной руды, хранящиеся в китайских портах, сократились с пикового уровня около 160 миллионов тонн в марте 2018 года до около 116 миллионов тонн в конце апреля в связи с перебоями в поставках из Бразилии.

Компания Fortescue увеличила план экспортных поставок железной руды на 2020 финансовый год до 175–177 миллионов тонн, на фоне стабильно высоких цен на сырье.

Fortescue ожидает, что ее проекты, в Австралии создадут около 5 000 рабочих мест в течение следующих двух лет.

 Гейнс сказала, что она уверена, что власти одобрят заявку Fortescue на увеличение экспортных мощностей из Порт-Хедленда на 20 процентов до 210 миллионов тонн в год.

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