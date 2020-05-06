Минторг США расследует импорт трансформаторной стали Министерство торговли США заявило о намерении начать расследование импорта трансформаторов и их компонентов, включая ориентированную электротехническую сталь (GOES) в соответствии со ст.232 национального торгового законодательства.



Данная статья дает право президенту США вводить ограничения на импорт любых товаров, если поставки из-за рубежа нарушают "интересы национальной безопасности". Именно в соответствии со ст.232 в США были введены стальные и алюминиевые тарифы в 2018 г.



В настоящее время в США имеется только один производитель трансформаторной стали — компания AK Steel, которая недавно была приобретена Cleveland-Cliffs. Она производит данную продукцию на двух заводах в штатах Пенсильвания и Огайо. Причем, как заявляет генеральный директор Cliffs Лоренцо Гонсалвеш, без помощи государства это производство останется убыточным и может быть закрыто.



Согласно заявлению Министерства торговли США, трансформаторная сталь играет важнейшую роль в обеспечении энергетической безопасности и обороноспособности страны. Однако большая часть спроса покрывается за счет импорта из таких стран, как Китай, Япония и Южная Корея.



МинПром



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