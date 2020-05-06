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Укрзализныця подготовила к продаже 60 тыс тонн металлолома

06.05.20 12:17
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"Укрзализныця" подготовила к продаже на электронных аукционах в системе ProZorro 60 тыс. тонн лома черных металлов. Об этом сообщил директор по правовым вопросам и имущественной политики компании Артур Резник.

"Пакет документов на продажу 60 тыс. тонн лома черных металлов готов. Сейчас идет отбор компании для проведения оценки указанного лома, как того требует процедура", - сказал он.

Артур Резник уточнил, что в случае оперативного прохождения всех необходимых процедур продажу лома может начаться в конце мая-начале июня 2020 года.

Как сообщалось ранее, в течение 2020 "Укрзализныця" намерена существенно увеличить продажи металлолома. Компанией запланировано к продаже 276 тыс. тонн металлолома.

Напомним, что в течение 2019 на открытых торгах через электронные площадки "Прозорро.Продажи" компания продала 97,212 тыс. тонн металлолома на сумму 579,935 млн грн.

МинПром

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