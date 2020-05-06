Укрзализныця подготовила к продаже 60 тыс тонн металлолома

"Укрзализныця" подготовила к продаже на электронных аукционах в системе ProZorro 60 тыс. тонн лома черных металлов. Об этом сообщил директор по правовым вопросам и имущественной политики компании Артур Резник.
"Пакет документов на продажу 60 тыс. тонн лома черных металлов готов. Сейчас идет отбор компании для проведения оценки указанного лома, как того требует процедура", - сказал он.
Артур Резник уточнил, что в случае оперативного прохождения всех необходимых процедур продажу лома может начаться в конце мая-начале июня 2020 года.
Как сообщалось ранее, в течение 2020 "Укрзализныця" намерена существенно увеличить продажи металлолома. Компанией запланировано к продаже 276 тыс. тонн металлолома.
Напомним, что в течение 2019 на открытых торгах через электронные площадки "Прозорро.Продажи" компания продала 97,212 тыс. тонн металлолома на сумму 579,935 млн грн.