Египет может ввести дополнительную импортную пошлину на сталь

По данным Argus Media, правительство Египта может в ближайшем будущем установить дополнительную 10%-ю пошлину на импорт всех видов стальной продукции из всех стран. Этот проект уже получил поддержку в парламенте страны.
Введение новой пошлины, которая будет действовать в дополнение к уже имеющимся ограничениям, может привести к существенному сокращению египетского импорта стали.
В частности, Египет является одним из крупнейших импортеров горячекатаного проката в регионе, так как мощностей единственного местного производителя данной продукции EzzSteel недостаточно для удовлетворения внутреннего спроса. В данный момент импортная пошлина для поставщиков из СНГ составляет 5%.
Дополнительный тариф также может привести к полному прекращению закупок импортной заготовки египетскими прокатчиками. Тем более, что правительство страны уже перенесло снижение действующей защитной пошлины от 16 до 12% с 12 апреля на октябрь.