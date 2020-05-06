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Египет может ввести дополнительную импортную пошлину на сталь

06.05.20 11:28 , Металлоснабжение с сбыт
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По данным Argus Media, правительство Египта может в ближайшем будущем установить дополнительную 10%-ю пошлину на импорт всех видов стальной продукции из всех стран. Этот проект уже получил поддержку в парламенте страны.

Введение новой пошлины, которая будет действовать в дополнение к уже имеющимся ограничениям, может привести к существенному сокращению египетского импорта стали.

В частности, Египет является одним из крупнейших импортеров горячекатаного проката в регионе, так как мощностей единственного местного производителя данной продукции Ezz Steel недостаточно для удовлетворения внутреннего спроса. В данный момент импортная пошлина для поставщиков из СНГ составляет 5%.

Дополнительный тариф также может привести к полному прекращению закупок импортной заготовки египетскими прокатчиками. Тем более, что правительство страны уже перенесло снижение действующей защитной пошлины от 16 до 12% с 12 апреля на октябрь.

МинПром

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