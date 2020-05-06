Цены на нефть возобновили снижение в среду, поскольку данные о превысившем прогнозы росте запасов в США заставили инвесторов вновь сосредоточиться на риске избытка предложения в условиях падения спроса из-за коронавируса, передает Reuters.
Фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 0,68% до 30,76 долл. за баррель к 08:04 по киевскому времени, на WTI - на 1,1% до 24,29 долл. за баррель.
По данным Американского института нефти (API), запасы нефти в США выросли на 8,4 миллиона баррелей до 518,6 миллиона баррелей за неделю, завершившуюся 1 мая, тогда как аналитики предполагали, что они вырастут на 7,8 миллиона баррелей.
Поддержку ценам в последнее время оказывало смягчение карантина в европейских и азиатских странах, а также сокращение добычи после падения спроса. Но аналитики предупредили, что восстановление равновесия на рынке будет неустойчивым.
“Мы говорим о нормализации спроса и предложения, но нам предстоит пройти долгий путь”, - сказал Лахлан Шоу из National Australia Bank.