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Цены на нефть возобновили снижение

06.05.20 10:55
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Цены на нефть возобновили снижение в среду, поскольку данные о превысившем прогнозы росте запасов в США заставили инвесторов вновь сосредоточиться на риске избытка предложения в условиях падения спроса из-за коронавируса, передает Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 0,68% до 30,76 долл. за баррель к 08:04 по киевскому времени, на WTI - на 1,1% до 24,29 долл. за баррель.

По данным Американского института нефти (API), запасы нефти в США выросли на 8,4 миллиона баррелей до 518,6 миллиона баррелей за неделю, завершившуюся 1 мая, тогда как аналитики предполагали, что они вырастут на 7,8 миллиона баррелей.

Поддержку ценам в последнее время оказывало смягчение карантина в европейских и азиатских странах, а также сокращение добычи после падения спроса. Но аналитики предупредили, что восстановление равновесия на рынке будет неустойчивым.

Мы говорим о нормализации спроса и предложения, но нам предстоит пройти долгий путь”, - сказал Лахлан Шоу из National Australia Bank.

МинПром

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