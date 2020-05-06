Тайваньские металлурги обеспокоены ростом импорта толстого листа Тайваньская ассоциация производителей стали TSIIA выразила обеспокоенность в связи с тем, что на местный рынок начало поступать больше толстолистовой стали из-за рубежа.



По данным ассоциации, объем поставок такой продукции составил около 124 тыс. т, что более чем в два раза превышает показатель аналогичного периода годичной давности. Кроме того, данная продукция, якобы, поставляется по заниженным ценам.



В частности, как указывает TSIIA, импорт толстолистовой стали из России увеличился на 60% по сравнению с первым кварталом 2019 г., а средняя стоимость этой продукции снизилась, в среднем, на 16% (что логично, так как в начале 2019 г. цены на мировом рынке были выше). Также увеличили экспорт толстого листа и понизили цены на него такие страны как Турция и Малайзия.



Компания China Steel, крупнейший производитель толстолистовой стали на Тайване, заявляет, что рассматривает возможность подачи антидемпингового иска против зарубежных поставщиков данной продукции, и вместе с TSIIA будет отслеживать ситуацию.



МинПром

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