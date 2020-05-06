Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Evraz увеличил выплавку стали в первом квартале

06.05.20 09:36
печать
размер текста:

По итогам первого квартала 2020 года металлургические предприятия EVRAZ plc произвели 3,559 млн. тонн стали – на 3,2% больше к предыдущему кварталу и на 2% – в годовом соотношении.

На территории РФ из общего объёма было выплавлено 3,121 млн. тонн стали, улучшение показателей – 3,8% и 4,5% соответственно. В основном рост обусловлен возобновлением работы конвертера №2 на ЕВРАЗ НТМК после капитального ремонта, сообщает пресс-служба компании.

Продажи стальной продукции снизились на 10,4% по отношению к четвёртому кварталу 2019 года и выросли на 2,0% в годовом сопоставлении, составив 3,227 млн. тонн. Объём продаж полуфабрикатов снизился на 15,3%, что преимущественно обусловлено нестандартно высокой базой четвёртого квартала, когда поставки из России росли на фоне благоприятных условий на экспортных рынках. По сравнению с первым кварталом 2019 года показатели выросли на 7,6% до 1,437 млн. тонн.

Продажи готовой стальной продукции снизились на 6,1% в квартальном сопоставлении и на 0,6% к январю-марту 2019 года до 1,79 млн. тонн – на фоне сезонного ослабления спроса в России, а также вследствие продажи итальянского завода Palini e Bertoli.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
11:28
Египет может ввести дополнительную импортную пошлину на сталь
10:55
Цены на нефть возобновили снижение
10:09
Украина нарастила импорт газа на 60%
09:56
Тайваньские металлурги обеспокоены ростом импорта толстого листа
09:07
Кризис в энергетике нельзя решать за счет украинской промышленности – мнение
08:59
MEPS прогнозирует снижение мирового производства нержавейки на 10%
08:02
Убытки энергетиков хотят переложить на промпотребителей – нардеп
05.05.20
18:02
Цены на газ продолжают снижаться
17:43
Украина увеличила импорт газа с начала года на 59%
17:28
Минфин разместил ОВГЗ на 10 млрд грн
17:07
ГМК Украины рекордно нарастил объем капитальных инвестиций
16:55
Послы 8 стран призвали Кабмин не допустить невозврата инвестиций в ВИЭ
16:36
Таможня дала добро Николаевскому глиноземному заводу
16:19
Fortescue уверена в росте дефицита железной руды в ближайшее время
16:14
В Украине нет роста цен на продукты – Минэкономики
16:04
Энергоатому поручили изучить возможность майнинга криптовалют
15:56
Египет хочет ввести дополнительную пошлину на импорт стали
15:36
Индия понемногу восстанавливает выплавку стали
15:12
Нефть дорожает на прогнозах о восстановлении спроса
14:53
Каждый заробитчанин должен иметь контракт минимум на 3 месяца – Шмыгаль
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!