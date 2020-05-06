Evraz увеличил выплавку стали в первом квартале По итогам первого квартала 2020 года металлургические предприятия EVRAZ plc произвели 3,559 млн. тонн стали – на 3,2% больше к предыдущему кварталу и на 2% – в годовом соотношении.



На территории РФ из общего объёма было выплавлено 3,121 млн. тонн стали, улучшение показателей – 3,8% и 4,5% соответственно. В основном рост обусловлен возобновлением работы конвертера №2 на ЕВРАЗ НТМК после капитального ремонта, сообщает пресс-служба компании.



Продажи стальной продукции снизились на 10,4% по отношению к четвёртому кварталу 2019 года и выросли на 2,0% в годовом сопоставлении, составив 3,227 млн. тонн. Объём продаж полуфабрикатов снизился на 15,3%, что преимущественно обусловлено нестандартно высокой базой четвёртого квартала, когда поставки из России росли на фоне благоприятных условий на экспортных рынках. По сравнению с первым кварталом 2019 года показатели выросли на 7,6% до 1,437 млн. тонн.



Продажи готовой стальной продукции снизились на 6,1% в квартальном сопоставлении и на 0,6% к январю-марту 2019 года до 1,79 млн. тонн – на фоне сезонного ослабления спроса в России, а также вследствие продажи итальянского завода Palini e Bertoli.



МинПром

... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



