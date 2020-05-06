Evraz увеличил выплавку стали в первом квартале

По итогам первого квартала 2020 года металлургические предприятия EVRAZ plc произвели 3,559 млн. тонн стали – на 3,2% больше к предыдущему кварталу и на 2% – в годовом соотношении.
На территории РФ из общего объёма было выплавлено 3,121 млн. тонн стали, улучшение показателей – 3,8% и 4,5% соответственно. В основном рост обусловлен возобновлением работы конвертера №2 на ЕВРАЗ НТМК после капитального ремонта, сообщает пресс-служба компании.
Продажи стальной продукции снизились на 10,4% по отношению к четвёртому кварталу 2019 года и выросли на 2,0% в годовом сопоставлении, составив 3,227 млн. тонн. Объём продаж полуфабрикатов снизился на 15,3%, что преимущественно обусловлено нестандартно высокой базой четвёртого квартала, когда поставки из России росли на фоне благоприятных условий на экспортных рынках. По сравнению с первым кварталом 2019 года показатели выросли на 7,6% до 1,437 млн. тонн.
Продажи готовой стальной продукции снизились на 6,1% в квартальном сопоставлении и на 0,6% к январю-марту 2019 года до 1,79 млн. тонн – на фоне сезонного ослабления спроса в России, а также вследствие продажи итальянского завода Palini e Bertoli.