Убытки энергетиков хотят переложить на промпотребителей – нардеп Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины и Национальная комиссия по вопросам регулирования в сфере энергетики и коммунальных услуг должны соблюдать баланс интересов производителей и потребителей электроэнергии, а не перекладывать убытки энергетиков на промышленность.



Такое мнение высказал народный депутат, заместитель председателя замглавы Комитета ВР по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский в ходе круглого стола "Преодоление кризисных явление в энергетики".



По его словам, сейчас логика решений Минэкоэнерго, согласно которой генерирующим предприятиям необходимо компенсировать полученные потери, не соответствует законам рынка.



"Министр (и.о. министра энергетики Ольга Буславец – ред.) прямо сказала в своем выступлении, что мы должны собрать с рынка деньги, которые не заработала генерация и понесла потери. И в этом главное отличие логики потребителей электроэнергии от логики производителей. Когда промпотребитель не угадал со своей себестоимостью, он несет потери, это рынок. А когда энергетики не угадали со своей себестоимостью, они приходят к государству и просят его компенсировать, либо потребителей просят платить больше", - отметил он.



Кроме того, Д.Кисилевский привел пример европейских энергетических рынков, где тарифы на электроэнергию для промышленности ниже, чем в Украине. Производители при этом закладывают риски ценовых колебаний в свою работу.



"В Украине цена на электроэнергию на РДН (рынок на сутки вперед) оставляет 42 евро за МВт-ч, тогда как в Румынии 30 евро. При этом, румынский производитель э/энергии не бежит к правительству страны и не говорит, что нужно что-то делать", - подчеркнул депутат.



В свою очередь народный депутат Муса Магомедов высказал надежду, что Минэнерго и НКРЭКУ найдет компромиссное решение, которое позволит развиваться и энергетике, и промышленности.



МинПром



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