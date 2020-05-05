Цены на газ продолжают снижаться Розничные сети 5 мая снизили цену сжиженного газа в пределах 5–50 коп./л, а средняя цена автогаза по Украине опустилась на 6 коп./л, до 8,26 грн/л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга "Консалтинговой группы А-95".



Цена автогаза на станциях ОККО и WOG была откорректирована на 4 коп./л, до 8,88 грн/л и 8,85 грн/л соответственно. SOCAR снизила цены на 8 коп./л, "Автотранс" — на 10 коп./л.



Автогаз на станциях консолидированной группы "Приват" подешевел на 11–13 коп./л. Средняя цена газа на станциях Marshal опустилась на 50 коп./л и составляет 7,50 грн/л. Chipo снизила цены на 16 коп./л, до 7,88 грн./л.



Также розничные цены понизили такие сети как "Татнефть", BVS и SUN OIL — на 5–35 коп./л (см. табл.).



Как сообщалось, за месяц (1–30 апреля) автогаз на АЗС подешевел на 2,07 грн/л, до средних по Украине 8,49 грн/л.



Напомним, из-за введенного карантина объем розничной реализации газа упал на 20–30%, по оценкам участников рынка. На начало апреля профицит на рынке СУГ оценивался трейдерами в 20–25 тыс. т. За первые две декады апреля в Украину импортировано 67,8 тыс. т сжиженного газа, что на 5% меньше, чем за аналогичный период марта.



МинПром



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