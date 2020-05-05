Минфин разместил ОВГЗ на 10 млрд грн Министерство финансов на состоявшемся во вторник, 5 мая, аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в бюджет 10,02 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Минфина, передает БизнесЦензор.



В частности, вся сумма была привлечена благодаря размещению трехмесячных облигаций под 11,24% годовых.



Как сообщалось, после нескольких недель перерыва Минфин вернулся на внутренний рынок заимствований, разместив трехмесячные гривневые ОВГЗ на 5,38 млрд грн под 11,24%, а также долларовые облигации сроком обращения 6 месяцев на 53,3 млн долл. под 3,29%, сроком обращения 9 месяцев – на 111,1 млн долл. под 3,5%.



Перед этим последние аукционы по размещению гривневых ОВГЗ Минфин провел 3 марта, валютных – 24 марта. На них средневзвешена ставка размещения 6-мес. гривневых бумаг составила 9,9%, ставка отсечения – 10% годовых, трехмесячных долларовых – 3% годовых.



Кроме этого, Нацбанк на минувшей неделе понизил учетную ставку с 10% до 8% годовых и объявил о проведении с мая тендеров по предоставлению долгосрочного рефинансирования без ограничения расходования банками этих средств, в том числе и на покупку ОВГЗ.



МинПром



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