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Энергоатому поручили изучить возможность майнинга криптовалют

05.05.20 16:04 , Интерфакс-Украина
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Министерство энергетики и охраны окружающей среды Украины поручило НАЭК "Энергоатом" актуализировать планы по закупке госпредприятием ядерного топлива в связи с уменьшением объемов производства электроэнергии блоками атомных электростанция (АЭС). 

Согласно тексту поручения, текст которого обнародовал народный депутат Гео Лерос на своей странице в Facebook, НАЭК также поручено отработать возможность реализации проектов по майнингу криптовалют с целью обеспечения дополнительных рынков сбыта атомной э/э. 

В министерстве отметили, что решение этих задач позволит обеспечить надежность и эффективность работы блоков АЭС Украины в связи с профицитом на рынке базовой генерации. 

"Энергоатом" является оператором всех четырех действующих АЭС Украины. Эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.

МинПром

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