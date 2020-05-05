Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

ГМК Украины рекордно нарастил объем капитальных инвестиций

05.05.20 17:07 , GMK Center
печать
размер текста:

Компании украинского горно-металлургического комплекса (ГМК) в 2019 году увеличили объем капитальных инвестиций на 37,3% по сравнению с 2018 годом – до 1,914 млрд долл. Это рекордно высокий для Украины показатель, который соответствует среднемировому уровню. Об этом сообщает профильное издание GMK Center.

Согласно расчетам аналитиков GMK Center, такой объем капинвестиций соответствует среднемировому показателю в 50 долл. на тонну стали.

"В 2019 году капитальные инвестиции в стальной сегмент в Украине в расчете на тонну стали были рекордно высокими с 2007 года и составили около 50 долл. Отечественные компании, воспользовавшись ситуацией хорошей конъюнктуры в 2018 году и первой половине 2019 года, начали крупные проекты. Это нормально, ведь нам нужно ликвидировать отставание от остального мира. По нашим расчетам, только за 2014-2018 годах у нас накопилось отставание в инвестициях в 3 млрд долл., если сравнивать уровень инвестиций у нас и в среднем в мире. Показатель в $50 на тонну стали для нас рекордно высокий, но это нормальный среднемировой уровень", – отмечает Андрей Тарасенко, главный аналитик GMK Center.

Удельный вес капинвестиций ГМК к общему их объему в стране в 2018-2019 годах составлял 8,1% и 8,5% соответственно, в промышленности – 19% и 21,3%.

Общий объем капинвестиций четырех крупнейших компаний отечественного горно-металлургического комплекса составил: в 2017 году – 942,1 млн долл.; в 2018 году – 1,425 млрд долл.; в 2019 году – 1,66 млрд долл.

В 2020 году компании могут освоить такие объемы капинвестиций: "Метинвест" – 650 млн долл.; "Интерпайп" – около 40 млн долл.; Ferrexpo – примерно 150 млн долл.; "АрселорМиттал Кривой Рог" сохраняет планы вложить около 1,5 млрд долл. в течение ближайших пяти лет.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
16:55
Послы 8 стран призвали Кабмин не допустить невозврата инвестиций в ВИЭ
16:36
Таможня дала добро Николаевскому глиноземному заводу
16:19
Fortescue уверена в росте дефицита железной руды в ближайшее время
16:14
В Украине нет роста цен на продукты – Минэкономики
16:04
Энергоатому поручили изучить возможность майнинга криптовалют
15:56
Египет хочет ввести дополнительную пошлину на импорт стали
15:36
Индия понемногу восстанавливает выплавку стали
15:12
Нефть дорожает на прогнозах о восстановлении спроса
14:53
Каждый заробитчанин должен иметь контракт минимум на 3 месяца – Шмыгаль
14:36
В апреле план по добыче угля выполнен всего на 61%
14:16
Украинцам хотят отменить льготы на электроэнергию
14:01
Укрзализныця планирует выходить из карантина, запуская электрички
13:46
Норильский никель снижает производство, но сохраняет оптимизм
13:22
В сталелитейном секторе США продолжается падение производства
13:06
Бизнес нуждается в кредитовании на 400 млрд грн – министр
12:50
Украина снизила производство труб на 25%
12:28
Украина возобновила поставки бензина из России
12:13
Тарифы на ж/д перевозки должен определять независимый регулятор
11:58
В апреле украинцы продали валюты больше, чем купили
11:44
Без украинских заробитчан экономике Польше было бы трудно расти
04.05.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!