ГМК Украины рекордно нарастил объем капитальных инвестиций Компании украинского горно-металлургического комплекса (ГМК) в 2019 году увеличили объем капитальных инвестиций на 37,3% по сравнению с 2018 годом – до 1,914 млрд долл. Это рекордно высокий для Украины показатель, который соответствует среднемировому уровню. Об этом сообщает профильное издание GMK Center.



Согласно расчетам аналитиков GMK Center, такой объем капинвестиций соответствует среднемировому показателю в 50 долл. на тонну стали.



"В 2019 году капитальные инвестиции в стальной сегмент в Украине в расчете на тонну стали были рекордно высокими с 2007 года и составили около 50 долл. Отечественные компании, воспользовавшись ситуацией хорошей конъюнктуры в 2018 году и первой половине 2019 года, начали крупные проекты. Это нормально, ведь нам нужно ликвидировать отставание от остального мира. По нашим расчетам, только за 2014-2018 годах у нас накопилось отставание в инвестициях в 3 млрд долл., если сравнивать уровень инвестиций у нас и в среднем в мире. Показатель в $50 на тонну стали для нас рекордно высокий, но это нормальный среднемировой уровень", – отмечает Андрей Тарасенко, главный аналитик GMK Center.



Удельный вес капинвестиций ГМК к общему их объему в стране в 2018-2019 годах составлял 8,1% и 8,5% соответственно, в промышленности – 19% и 21,3%.



Общий объем капинвестиций четырех крупнейших компаний отечественного горно-металлургического комплекса составил: в 2017 году – 942,1 млн долл.; в 2018 году – 1,425 млрд долл.; в 2019 году – 1,66 млрд долл.



В 2020 году компании могут освоить такие объемы капинвестиций: "Метинвест" – 650 млн долл.; "Интерпайп" – около 40 млн долл.; Ferrexpo – примерно 150 млн долл.; "АрселорМиттал Кривой Рог" сохраняет планы вложить около 1,5 млрд долл. в течение ближайших пяти лет.



МинПром



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