Таможня дала добро Николаевскому глиноземному заводу Николаевский глиноземный завод заявил о нормализации ситуации с растаможиванием бокситового сырья в местном порту. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.



В сообщении говорится, что руководство НГЗ и представители властей договорились о начале растаможивания боксита, который ранее был задержан Черноморской таможней в порту Николаева.



Сообщается, что накануне состоялась встреча под председательством министра финансов Сергея Марченко с руководством государственной таможенной службы и НГЗ, на которой присутствовали заместитель министра финансов Юрий Драгончук, и.о главы таможни Украины Игорь Муратов, и.о. начальника Черноморской таможни Александр Щуцкий, генеральный и финансовый директора НГЗ Виктор Кожевников и Галина Кравченко.



"На совещании руководители Министерства финансов говорили о необходимости дать предприятию возможность работать в нормальном режиме. Правительство заинтересовано, чтобы завод стабильно работал, обеспечивая людей заработной платой, а государство — отчислениями налогов в бюджет , поэтому препятствий со стороны таможни в оформлении бокситов больше быть не должно", — сообщили в НГЗ.



Как известно, накануне руководство Черноморской таможни обвинило Николаевский глиноземный завод в уклонении от уплаты налогов и загрязнении окружающей среды. Руководство НГЗ все обвинения отвергает, заявляя, что они работают в рамках закона, а нападки со стороны правительства грозят полной заморозкой производства и остановкой завода. В итоге Николаевский глиноземный завод заявил о вынужденной приостановке производства в связи с неправомерной блокировкой поступлений бокситового сырья в порту Черноморской таможней.



Начальник Черноморской таможни А.Щуцкий ранее заявил, что руководство Николаевского глиноземного завода манипулирует ситуацией и шантажирует остановкой работы, чтобы и дальше избегать уплаты таможенных сборов в государственный бюджет.



Ранее сообщалось, что за последние пять лет Николаевский глиноземный завод увеличил на 15% производство глинозема.



МинПром



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