Египет хочет ввести дополнительную пошлину на импорт стали

Как сообщает ArgusMedia, правительство Египта, как ожидается, утвердит дополнительную 10%-ую пошлину на импорт стали, что может иметь последствия для СНГ, Турции и Европы.
Участники рынка сообщают, что проект предложения ожидает одобрения премьер-министра после принятия документа праламентом. Некоторые ожидают, что пошлина, вероятно, получит "зеленый свет" в течение следующей недели и может вступить в силу немедленно.
Но, как исторически сложилось, сопротивление покупателей мерам по импорту может привести к тому, что план будет отменен или отложен. Данная мера предложена во время глобальной пандемии Covid-19, которая уже повлияла на структуру торговли и значительно увеличила неопределенность на рынках стали, а также сдерживает спрос. Подобная импортная пошлина в Египте может привести к дальнейшему нарушению традиционных торговых потоков, поскольку страна является основным игроком на спотовом рынке товаров.
Египет – один из основных экспортных рынков для производителей горячекатаной рулонной стали в СНГ и Турции. Экспортеры из стран СНГ уже облагаются пошлиной в 5%, но они все еще продают свою продукцию в стране. Чтобы конкурировать с турецкими и другими поставщиками, комбинаты из стран СНГ чаще всего устанавливают такую цену за свой г/к прокат, чтобы работать на уровне или чуть ниже остальных, на основе cfr и с учетом пошлины.