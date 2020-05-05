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Индия понемногу восстанавливает выплавку стали

05.05.20 15:36 , МеталлТорг
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Как сообщает агентство Platts, сталелитейная промышленность Индии начала постепенное возобновление производства, несмотря на отсутствие четких признаков того, когда будет снят общенациональный карантин из-за пандемии коронавируса.

Правительство продлило срок действия запрета до 17 мая, поскольку были опасения, что страна может потерять свои успехи в борьбе с коронавирусом, если карантин не будет продолжен.

JSW Steel в понедельник, 4 мая, заявила, что возобновила работу и "постепенно наращивает мощности". Ранее сообщилось, что 25 марта JSW закрыла одну доменную печь на своем заводе в Виджанагаре в штате Карнатака, а 25 и 25 марта снизила производительность в остальных трех - на 50%, а с 26 марта - на 25-30%.

Monnet Ispat & Energy возобновил работу своего сталелитейного завода в Raipur, штата Чхаттисгарх, со 2 мая. Но завод Raipur в том же штате по-прежнему приостановлен.

Компания Usha Martin заявила, что 23 апреля возобновила частичную эксплуатацию своего завода в Ранчи, штат Джаркханд, после того, как прекратила работу в результате правительственного заказа. Общая производственная мощность компании составляет 250 тыс. тонн в год.

На фоне закрытия в марте Индия произвела 8,04 млн тонн нерафинированной стали, что на 20% меньше в годовом исчислении и на 15,9% меньше, чем в феврале, согласно данным Объединенного комитета по производству. Производство готовой стали в марте упало на 23,7% в годовом исчислении, до 7,09 млн тонн, что также на 14,5% ниже, чем месяцем ранее.

Ожидается, что спрос на сталь в апреле будет низким, так как автопроизводители опубликовали слабые данные по продажам.

МинПром

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