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Нефть дорожает на прогнозах о восстановлении спроса

05.05.20 15:12 , Бизнес Цензор
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Цены на нефть ускорили рост в ходе торгов во вторник на фоне надежд на восстановление спроса, когда будут сняты ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет 29,29 долл. за баррель, что на 2,09 долл. (7,68%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерс на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени вырос в цене на 2 долл. (9,81%) - до 22,39 долл. за баррель.

"Нефть усилила рост с прошлой недели на фоне надежд на то, что худшее позади после разрушительного сокращения спроса из-за COVID-19", - отмечают аналитики ANZ.

Тем временем, аналитики S&P Global Platts отмечают замедление роста запасов нефти в США, что свидетельствует о сокращении производства. Эксперты ожидают, что данные покажут рост запасов на прошлой неделе по итогам 15-той недели подряд. Однако еженедельный прирост запасов замедлится по сравнению с началом апреля, когда они увеличились на 19,25 млн баррелей.

По данным S&P Global Platts, нефтехранилища в Кушинге на неделе, завершившейся 24 апреля, были заполнены примерно на 81%.

Компания Genscape сообщила о росте запасов нефти на терминале в американском Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, на 1,8 млн баррелей. Если официальные данные покажут аналогичное значение, это будет наименьший прирост с середины марта, пишет Bloomberg.

Минэнерго США опубликует еженедельный доклад о запасах нефти, бензина и дистиллятов в среду.

Давление на нефтяной рынок накануне оказала информация о том, что США рассматривают возможность повышения пошлин на китайские товары в качестве одной из мер привлечения КНР к ответственности за несвоевременное информирование мировой общественности о появлении коронавирусной инфекции COVID-19.

МинПром

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