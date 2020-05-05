Каждый заробитчанин должен иметь контракт минимум на 3 месяца – Шмыгаль Премьер-министр Денис Шмыгаль настаивает, что заинтересованные в украинских работниках работодатели за рубежом должны заключать контракт не менее чем на три месяца. Об этом он сказал в эфире Украинского радио 5 мая, сообщает Укринформ.



"Сегодня кризис в мире сделал работников из Украины чрезвычайно востребованными, и сегодня компании из Европы, европейские представители правительственных организаций обращаются к Украине с просьбой помочь с людьми в различных сферах экономики... Мы говорим о том, что контракты должны быть не менее трех месяцев, так как для Украины важно остановить так называемый туризм, когда человек будет ездить на две недели и меньше туда-обратно, то это будет очень быстрый канал привоза в Украину коронавируса", - сказал Д.Шмыгаль.



Таким образом, по словам премьера, правительство хочет позаботиться и о людях, которые поедут зарабатывать деньги в Европу и получат там цивилизованные условия, и об украинцах, которые остаются в Украине.



Д.Шмыгаль также ответил на упреки в адрес правительства о "рабстве" в этой ситуации.



"Рабство - это когда украинцы жили в бараках или подвалах без вентиляции, когда не получали официальной зарплаты, когда их выбрасывали с работы и не обеспечивали элементарных условий социальной и медицинской защиты. Это было рабство. Сегодня мы едва ли не впервые получили возможность достойно представлять наших людей на рынке труда в Европе, когда мы можем обеспечить достойные, соответствующие условия", - заявил глава правительства.



Он заметил, что речь идет, в том числе, о надлежащих условиях для медицинского страхования, обеспечения лечения, проживания, возвращения украинцев домой.



Как сообщалось, переговоры о приезде украинцев на сезонные работы уже ведут представители нескольких стран, среди них - Израиль, Финляндия, Австрия, Германия и страны, граничащие с Украиной.



МинПром



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