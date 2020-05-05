В апреле план по добыче угля выполнен всего на 61%

В апреле 2020 года шахтеры Украины добыли 2,53 млн тонн угля, что на 39% меньше запланированного. Об этом сообщили в Профсоюзе работников угольной промышленности Украины со ссылкой на Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины.
"В апреле 2020 года угледобывающие предприятия Украины всех форм собственности добыли 2 527 500 тонн угля. План выполнен на 61%", - говорится в сообщении.
В Донецкой области предприятия угольной промышленности всех форм собственности в апреле добыли 615,05 тыс. тонн, из них государственными шахтами – 87,57 тыс. тонн (на 10,13 тыс. тонн меньше запланированного). Государственные предприятия Луганской области добыли 14,16 тыс. тонн угля (на 25,44 тыс. тонн меньше запланированного). Угольное объединение Днепропетровской области "ДТЭК Павлоградуголь" добыло 807,73 тыс. тонн угля (на 710,77 тыс. тонн меньше запланированного). ГП "Львовуголь" добыло 95,25 тыс. тонн угля (на 12,35 тыс. тонн меньше запланированного). ГП "Волыньуголь" в апреле добыло 1,37 тыс. тонн угля, плановая задача выполнена лишь на 12 %.
С начала года угледобывающие предприятия Украины всех форм собственности добыли 9,43 млн тонн угля (на 8% меньше запланированного), из них государственные угледобывающие предприятия – 838,59 тыс. тонн (на 433,01 тыс. тонн меньше запланированного).