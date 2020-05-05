Украинцам хотят отменить льготы на электроэнергию

Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) предлагает отменить действующий тариф для населения на первые 100 кВт-ч электроэнергии с 1 января 2021 года.
Об этом сообщил член НКРЭКУ Дмитрий Коваленко в ходе заседания комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг 5 апреля, передают Українські новини.
Согласно презентации НКРЭКУ, данное решение позволит получать дополнительно 12 млрд грн в год.
Кроме того, в течение 2-5 лет НКРЭКУ предлагает повысить цены на электроэнергию для населения до уровня промышленности, обеспечив адресную помощь уязвимым категориям потребителей. По оценке НКРЭКУ, данное решение позволит дополнительно собрать с потребителей более 38 млрд грн.
Напомним, сейчас тариф на электроэнергию для населения на первые 100 кВт-ч в месяц составляет 90 коп. (с НДС), а на последующие – 1,68 грн за кВт.
Как сообщалось, возобновляемая энергетика (ВИЭ) производит около 8% электроэнергии, но за счет высокого "зеленого тарифа" получает 26% всего денежного оборота рынка электроэнергии.
Ранее Минэкоэнерго утвердило новый Прогнозный энергетический баланс на 2020 год, предусматривающий рост производства самой дорогой электроэнергии по "зеленому тарифу" и снижение производства дешевой атомной на фоне падения потребления электроэнергии на 6,2%.