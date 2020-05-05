Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Украинцам хотят отменить льготы на электроэнергию

05.05.20 14:16 , Українські новини
печать
размер текста:

Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) предлагает отменить действующий тариф для населения на первые 100 кВт-ч электроэнергии с 1 января 2021 года.

Об этом сообщил член НКРЭКУ Дмитрий Коваленко в ходе заседания комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг 5 апреля, передают Українські новини.

Согласно презентации НКРЭКУ, данное решение позволит получать дополнительно 12 млрд грн в год.

Кроме того, в течение 2-5 лет НКРЭКУ предлагает повысить цены на электроэнергию для населения до уровня промышленности, обеспечив адресную помощь уязвимым категориям потребителей. По оценке НКРЭКУ, данное решение позволит дополнительно собрать с потребителей более 38 млрд грн.

Напомним, сейчас тариф на электроэнергию для населения на первые 100 кВт-ч в месяц составляет 90 коп. (с НДС), а на последующие – 1,68 грн за кВт.

Как сообщалось, возобновляемая энергетика (ВИЭ) производит около 8% электроэнергии, но за счет высокого "зеленого тарифа" получает 26% всего денежного оборота рынка электроэнергии.

Ранее Минэкоэнерго утвердило новый Прогнозный энергетический баланс на 2020 год, предусматривающий рост производства самой дорогой электроэнергии по "зеленому тарифу" и снижение производства дешевой атомной на фоне падения потребления электроэнергии на 6,2%.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
15:36
Индия понемногу восстанавливает выплавку стали
15:12
Нефть дорожает на прогнозах о восстановлении спроса
14:53
Каждый заробитчанин должен иметь контракт минимум на 3 месяца – Шмыгаль
14:36
В апреле план по добыче угля выполнен всего на 61%
14:01
Укрзализныця планирует выходить из карантина, запуская электрички
13:46
Норильский никель снижает производство, но сохраняет оптимизм
13:22
В сталелитейном секторе США продолжается падение производства
13:06
Бизнес нуждается в кредитовании на 400 млрд грн – министр
12:50
Украина снизила производство труб на 25%
12:28
Украина возобновила поставки бензина из России
12:13
Тарифы на ж/д перевозки должен определять независимый регулятор
11:58
В апреле украинцы продали валюты больше, чем купили
11:44
Без украинских заробитчан экономике Польше было бы трудно расти
11:25
В Кабмине обсудили назначение замминистра по промышленности
11:07
Количество безработных в Украине возросло почти вдвое
10:55
Еврокомиссия прислушается к просьбе Eurofer о снижении квот на импорт стали
10:39
Карантин может быть продлен и после 22 мая – Шмыгаль
10:22
Метинвест возобновил работу итальянских заводов
10:17
В апреле Бразилия экспортировала рекордный объем нефти
10:05
U.S. Steel отложила реализацию двух проектов
04.05.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!