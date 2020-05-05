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Норильский никель снижает производство, но сохраняет оптимизм

05.05.20 13:46 , Металлоснабжение и сбыт
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ГМК "Норильский никель" по итогам первого квартала 2020 года произвел 51,757 тыс. тонн никеля, что на 7% ниже показателя аналогичного периода предыдущего года, палладия — 548 тыс. унций, снижение составило 29%, следует из сообщения компании.

ГМК поясняет, что основное влияние на операционные результаты оказали мероприятия, связанные с пусконаладочными работами в цехе рафинировки никеля на Кольской ГМК в связи с переходом на новую технологию хлорного выщелачивания. В результате произошло временное накопление незавершенного производства никеля и, в меньшей степени, металлов платиновой группы (МПГ).

Производство платины составило 149,9 тыс. унций, что на 26% меньше, чем годом ранее. Дополнительным фактором снижения выпуска МПГ стала высокая база первого квартала 2019 года, на который пришлась выработка значительного объема накопленного незавершенного производства.

Выпуск меди в отчетном периоде сократился на 9% — до 114,987 тысячи тонн. Это произошло в результате планового уменьшения переработки и снижения содержания металла в концентрате, купленном у "Ростеха". В то же время Быстринский ГОК продолжил выход на проектную мощность и в первом квартале произвел рекордные 15 тысяч тонн меди в концентрате, что было на 21% выше уровня четвертого квартала и на 51% больше в годовом сопоставлении.

Отмечается, что компания сохраняет прогноз производства металлов из собственного сырья на 2020 год. Тем самым планируется, что выпуск никеля в текущем году составит 225-235 тыс. тонн, меди — 420-440 тыс. тонн (исключая Быстринский ГОК). Выпуск палладия должен составить 2,648-2,777 млн унций, платины — 611-675 тыс. унций.

МинПром


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