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В сталелитейном секторе США продолжается падение производства

05.05.20 13:22 , МеталлТорг
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Как сообщает британское аналитическое агентство MEPS International Ltd., цены на плоский прокат в США снижаются.

Хотя во время пандемии коронавируса сталелитейный сектор США рассматривался как "важнейшая отрасль", спрос в последние несколько недель ухудшился. Покупатели стали получают значительные скидки от отечественных поставщиков, которые заинтересованы в обеспечении заказов. Материал можно получить в очень короткие сроки поставки. Акционеры пытаются сократить свои запасы, учитывая текущие крайне неопределенные рыночные условия.

Продажи конечным пользователям снижаются, поскольку объем производства сокращается из-за масштабной пандемии Covid-19 в Соединенных Штатах. Требования к рулонам и листам от производителей автомобилей и связанных с ними поставщиков особенно снижены. Инвесторы ограничивают вливания капитала в новые проекты.

Падение спроса ведет к существенному сокращению производства на отечественных заводах. Показатели загрузки производственных мощностей упали ниже 60% - самые низкие уровни, зафиксированные после финансового краха 2008-09 года.

Участники рынка США отмечают, что восстановление внутреннего спроса и цен на сталь будет напрямую связано с тем, как каждое государство снимет существующие ограничения и как компании примут социальное дистанцирование на операционном уровне.

В настоящее время поставки длинномерных изделий более чем достаточны для удовлетворения внутреннего спроса. Клиенты проявляют осторожность в своих решениях о покупке из-за неопределенности в отношении будущих экономических условий. Хотя потребление строительным сектором замедляется, оно остается одним из наиболее эффективных секторов конечного пользователя в стране.

Импорт непривлекателен, так как покупатели опасаются, что к моменту их прибытия в порт показатели продаж на внутреннем рынке упадут ниже показателей иностранных материалов. Ожидается, что внутренние цены на сортовой прокат в ближайшем будущем упадут после апрельского снижения стоимости лома.

МинПром

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