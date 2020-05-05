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Бизнес нуждается в кредитовании на 400 млрд грн – министр

05.05.20 13:06 , Бизнес Цензор
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Рост экономики Украины на 8-9% возможен при годовом кредитовании предпринимателей хотя бы на 400 млрд грн. Об этом заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу министерства.

"Ни одна страна не придумала жить без банков и без кредитования. Поэтому массовый доступ к финансированию является одним из действенных механизмов развития экономики. Но кредитования не под 20% и не каким-то отдельным секторам, а каждый украинский предприниматель должен иметь доступ к этому финансирования. Украинская система должна выдавать предпринимателям кредитов в год хотя бы на 400 млрд грн для того, чтобы мы имели рост экономики в 8%", – отметил И.Петрашко.

По словам министра, сейчас идут переговоры с международными партнерами, чтобы создать специальный фонд, где государство даст 50%, а эффект мультипликатора позволит увеличить кредитование в четыре раза.

Как сообщалось, по данным НБУ на начало марта, гривневая ликвидность банковской системы составляет около 230 млрд грн, валютная ликвидность – более 8 млрд долл.

МинПром

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