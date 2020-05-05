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Украина снизила производство труб на 25%

05.05.20 12:50 , Интерфакс-Украина
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Основные трубные предприятия Украины в первом квартале текущего года снизили производство труб из черных металлов на 25,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в объединении "Укртрубопром" со ссылкой на оперативные данные.

Общий объем произведенной продукции составил 211,7 тыс тонн.

За первых три месяца года предприятия объединения сократили производство труб на 35,2%.

Отмечается, что выпуск труб на "Интерпайп-НТЗ" за указанный период снизился на 30,3% - до 43,9 тыс тонн (в марте – 18,1 тыс тонн), на "Интерпайп НМТЗ" - на 38,3%, до 18,5 тыс тонн (6,8 тыс тонн). "Интерпайп Нико Тьюб" сократил производство на 33,8% - до 68,1 тыс тонн (22,9 тыс тонн).

Днепропетровский трубный завод в первые три месяца произвел 0,1 тыс тонн труб, тогда как в январе-марте 2019 года было произведено 7,9 тыс тонн продукции, "Сентравис" сократил производство на 9,1%, до 5 тыс тонн нержавеющих труб (2 тыс. тонн).

Завод "Трубосталь" снизил выпуск на 16,7% - до 0,5 тыс тонн труб (0,2 тыс тонн).

Не входящий в объединение "Укртрубопром" Мариупольский меткомбинат им. Ильича в январе-марте 2020 года нарастил выпуск труб на 15,3% - до 43 тыс тонн (в марте – до 14,2 тыс тонн), тогда как "Коминмет" сократил на 10,9%, до 32,6 тыс тонн (10,2 тыс тонн).

МинПром

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