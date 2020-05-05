Украина возобновила поставки бензина из России "Западная нефтегазовая компания" (ЗНГК) и "Евростандарт" в конце апреля возобновили импортные поставки автомобильных бензинов из России. Об этом enkorr сообщили в "Консалтинговой группе А-95" со ссылкой на данные собственного исследования.



Бензин марки А-92 поступил в Украину по железной дороге с Московского НПЗ компании "Газпром нефть". В конце апреля – начале мая ЗНГК оформила импорт около 400 т бензина, "Евростандарт" — 115 тонн.



В "А-95" добавили, что 4 мая ЗНГК начала предлагать А-92 Московского НПЗ в мелкооптовом сегменте с нефтебазы в Василькове (Киевская обл.).



Последний раз поставки бензинов из России в Украину по железной дороге осуществлялись в 2016 г. Тогда по итогу года было поставлено около 22 тыс. т (чуть более 1% от баланса рынка). В том году практически все поставки осуществлялись с Орского НПЗ компании "Орскнефтеоргсинтез", входящей в группу "Сафмар" Михаила Гуцериева. Крупнейшими импортёрами тогда выступали также ЗНГК (18 тыс. т) и "Евростандарт" (4 тыс. т).



Также вместе с автомобильным бензином "Евростандарт" и ЗНГК с конца апреля начали импортировать дизельное топливо производства Московского НПЗ "Газпром нефти". По состоянию на 3 мая "Евростандарт" оформил поставку 1,7 тыс. т, ЗНГК — 2,3 тыс. т ДТ. Ранее, после 2016 г., поставки дизтоплива с Московского НПЗ в Украину не фиксировались.



МинПром



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