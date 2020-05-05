Тарифы на ж/д перевозки должен определять независимый регулятор

Тарифы на железнодорожные грузовые перевозки в Украине должна определять Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере транспорта, законопроект о создании которой готовится к подаче в Верховную Раду. Об этом говорится в материале РБК-Украина "Не сойти с рельсов: чем грозит бизнесу рост тарифов на ж/д перевозки".



В частности, на запрос РБК-Украина в пресс-службе Министерства инфраструктуры (МИУ) отметили, что министерство не заявляло о необходимости повышения тарифов на грузовые перевозки.



"Речь шла о рассмотрении возможности сближения тарифных классов, которое инициировано "Укрзализныцей". Функция определения любых тарифов вообще не должна возлагаться на министерство", - сообщили изданию в МИУ.



Также в министерстве уточнили, что тарифы должен определять независимый регулятор.



"Именно поэтому мы разработали проект закона "О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере транспорта", который был внесен в Верховную раду 28 декабря 2019 года. В связи с изменением правительства законопроект возвращен и сейчас проходит пересогласование с другими органами власти, но мы рассчитываем подать его в парламент в ближайшее время", - добавили в министерстве.



Напомним, ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий заверил, что "Укрзализныця" не будет повышать тарифы на пассажирские перевозки после завершения карантина. Он также заявлял о том, что на сегодня не хватает закона о независимом регуляторе в сфере транспорта, чтобы устанавливались тарифы.



МинПром





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