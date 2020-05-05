Без украинских заробитчан экономике Польше было бы трудно расти

Зафиксированный в Польше на протяжении нескольких лет динамичный экономический рост был бы ниже без трудоустроенных в этой стране граждан Украины, отметил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в статье для "ZN".
"Мы помним также о гражданах Украины, проживающих и работающих в Польше. Они являются важным субъектом, без которого зафиксированный у нас на протяжении нескольких лет динамичный экономический рост был бы ниже. Сегодня украинцы, находящиеся в Польше, не должны волноваться о легальности своего пребывания. Документы, срок действия которых закончился в период состояния эпидемической угрозы или состояния эпидемии, были продлены до 30 дней после его окончания в Польше", - сказал М.Моравецкий в статье "Солидарность и амбиция", опубликованной на сайте "ZN" во вторник, 5 мая.
Он отметил, что сейчас в Польше проживает около 1 млн граждан Украины, а, по украинским данным, в связи с пандемией 175 тыс. украинцев решили вернуться на Родину.
"Оставшиеся в Польше часто продолжают работать и передают финансовую поддержку своим семьям в Украине. По данным Всемирного банка, переводы в Украину в 2019 году достигли 16 млрд долл. Значительная часть этой суммы поступила из Польши. В связи с этим мое правительство выдало распоряжение консульствам Польши в Украине возобновить прием заявлений на получение рабочей визы. Тысячи граждан Украины смогут возобновить работу в Польше", - подчеркнул польский премьер.
По его словам, Польша и Украина быстро приняли трудные решения в борьбе с пандемией, в том числе и путем введения ограничений, изменяющих повседневную жизнь каждого гражданина. "Это благодаря им в наших государствах остаются на относительно низком уровне количество подтвержденных случаев заражения, количество госпитализированных лиц и самая печальная статистика — количество умерших", - подчеркнул премьер Польши.
Кроме того, М.Моравецкий высказал надежду на то, что Украина и Польша вместе достигнут прогресса, "в частности по увековечению памяти польских жертв Волынского преступления 1943–1944 годов, а также остановим популяризаторов его виновников, действующих в интересах противников наших хороших отношений".