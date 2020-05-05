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Еврокомиссия прислушается к просьбе Eurofer о снижении квот на импорт стали

05.05.20 10:55 , Металлоснабжение и сбыт
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По данным Argus Media, Европейская комиссия, очевидно, примет решение о принятии чрезвычайных мер по ограничению импорта стальной продукции в рамках пересмотра квоты на период с июля 2020 г по июнь 2021 г.

Еврокомиссия при пересмотре квоты изучит влияние эпидемии коронавируса на региональный рынок стали. При этом заинтересованные стороны должны подать информацию уже до 7 мая.

Очевидно, Еврокомиссия воспользуется статьей XXI Генерального соглашения о торговле и тарифах (ГАТТ), которая разрешает принимать любые меры для защиты своих "существенных интересов безопасности".

Скорее всего, сокращение импортной квоты будет не настолько радикальным, как предложила европейская ассоциация Eurofer, выступающая за ее снижение в четыре раза, но достаточно существенным.

Как сообщалось, Eurofer подала Европейской комиссии свои новые предложения. В соответствии с ним импортные квоты рекомендуется устанавливать не на 12-месячный период, а на квартал, чтобы иметь возможность их оперативно корректировать. Также Eurofer предлагает "значительно" понизить максимальную долю какой-либо одной страны в европейском импорте определенных категорий стальной продукции от 30% в настоящее время, а также запретить перенесение неиспользованных квот на следующий период.

По оценкам Eurofer, спрос на стальную продукцию в основных секторах европейской экономики может сократиться на 58% (вероятно, по итогам второго квартала), что оправдывает применение чрезвычайных мер.

МинПром

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