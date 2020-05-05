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Метинвест возобновил работу итальянских заводов

05.05.20 10:22
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"Метинвест" возобновил работу двух своих перекатных предприятий в Италии в связи с окончанием срока действия постановления правительства Италии, которое, в том числе, приостановило работу металлургических предприятий страны из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Итальянские заводы группы "Метинвест" Ferriera Valsider и Metinvest Trametal работают в штатном режиме", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что мощности Ferriera Valsider запущены с 30 апреля, Metinvest Trametal – с 12 апреля. Наличие на складах предприятий полуфабрикатов позволит быстро возобновить нормальный темп работы при наличии спроса на металлопродукцию. Ожидаемый объем производства на Ferriera Valsider в мае составит 32 тыс. тонн проката, на Metinvest Trametal – 40 тыс. тонн.

Как сообщалось, 23 марта "Метинвест" приостановил работу двух своих перекатных предприятий в Италии. Такое решение было принято в связи с пандемией вируса COVID-19 и выполнением требований правительства Италии о приостановке работы металлургических предприятий страны.

"Метинвест" является вертикально интегрированной горнодобывающей группой компаний, управляющей активами в каждом звене производственной цепочки от добычи ЖРС и угля и производства кокса до выпуска полуфабрикатов и конечной продукции из стали, трубопроката и рулонов, а также производства другой продукции с высокой добавленной стоимостью. Группа состоит из добывающих и металлургических предприятий, находящихся в Украине, Европе и США, имеет сеть продаж с охватом всех ключевых мировых рынков.

МинПром

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