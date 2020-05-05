Карантин может быть продлен и после 22 мая – Шмыгаль Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прогнозирует продление карантина и после 22 мая в связи с последними рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), однако допускает дальнейшие его послабления. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.



"Скорее всего, опираясь на данные ВОЗ, карантин будет продолжен и далее со следующими этапами послаблений, если это будет позволять сделать ситуация с заболеваемостью", - сказал он в эфире "Украинского радио" во вторник.



Д.Шмыгаль напомнил, что ВОЗ 4 мая продолжила режим пандемии и всемирного карантина на два месяца.



Глава правительства отметил, что за время карантина удалось лучше подготовить медицинскую систему к эпидемии. По его словам, в Украине сегодня больше 2100 аппаратов искусственной вентиляции легких, из которых занято 138, и подготовлено 33 тыс. койкомест для больных коронавирусом, из которых занято меньше 2 тыс.



"Медсистема отвечает параметрам как первого, так и второго этапа, позволяющего смягчать некоторые меры", – констатировал премьер.



Он указал, что правительство пока что не видит возможностей открыть междугородний транспорт. По его словам, городской транспорт будет ходить, как ходил, а мэры будут принимать решения по количеству транспорта и смене его графика работы.



Глава Кабмина уточнил, что открытие метро для некоторых категорий пассажиров планируется на третьем этапе послаблений, а для всех – на четвертом.



Премьер в то же время указал, что после 11 мая будет применяться также адаптивный карантин, когда государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям и областные комиссии будут принимать соответствующие решения о внедрении усиленных мер в пределах отдельных областей, городов, сел, отдельных учреждений. Он уточнил, что сегодня лидерами по заболеваемости являются Черновицкая, Тернопольская и Ивано-Франковская области.



Глава правительства также поблагодарил граждан Украины за то, что они очень дисциплинированно прошли карантин и позволили сдержать распространение эпидемии в стране.



МинПром



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