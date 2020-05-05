Субсидирование пассажирских перевозок сьедает предназначенные для обновления средства УЗ Укрзализныця потратила запланированные для обновления средства на кросс-субсидирование пассажирских перевозок. Об этом заявил народный депутат Сергей Магера.



Он подчеркнул, что социальная функция пассажирских перевозок влечет за собой нерыночный и некоммерческий подход в определении цены на эти услуги. Цена откровенно занижается, и нередко она даже ниже себестоимости.



"О том, что система массовых безадресных дотаций далека от эффективности, известно давно. Помогать нужно тем, чье существование зависит от нашей помощи. В противном случае это уже не помощь, а просто нерациональное использование ресурсов. Это подтверждает финансовый результат направления. Так, по итогам 2018 г. УЗ получила убыток от пассажирских перевозок в размере 12,4 млрд. грн.", - сказал он.



С.Магера отметил, что убыток от пассажирских перевозок УЗ покрывает за счет прибыли от перевозок грузов. В среднем, последние годы УЗ тратит на покрытие убытка около 13 млрд. грн. в год. Это 20% от всех поступлений от перевозки грузов или 75% прибыли этого направления. При этом, рентабельность перевозки грузов достигала в 2016 г. – 29%, в 2017 г. – 23%, а в 2018 г. – 24%. "То есть, если прекратить субсидирование, тарифы на перевозки можно снизить как минимум на 15-20%, и даже после этого это направление деятельности УЗ останется прибыльным. Это повысит интерес клиентов к услугам УЗ", - считает он.



Но УЗ только повышает тарифы на перевозки грузов: в 2016 г. – на 15%, в 2017 г. – на 15%, 2018 г. – на 8% за счет дерегуляции вагонной составляющей, в 2019 г. – на 14,2%. На основании утвержденного финансового плана УЗ на 2020 г. можно предположить, что тарифы будут снова повышены.



"Каждое повышение тарифов сопровождалось риторикой о необходимости инвестировать в модернизацию основных средств УЗ. При этом, ни один инвестиционный план не был выполнен ни с позиции количества, ни с позиции качества. Например, в 2018 г. из запланированного объема в 26,9 млрд. грн. было инвестировано только 16,9 млрд. Причина – все та же: необходимость субсидировать пассажирские перевозки. На это направление были использованы почти все средства, которые изначально были предназначены для обновления основных средств УЗ", - резюмировал С.Магера.



МинПром



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