U.S. Steel отложила реализацию двух проектов

Американская металлургическая компания U.S. Steel сообщила, что из-за сложного финансового положения переносит на неопределенный срок реализацию двух крупных инвестиционных проектов. Ранее о такой же отсрочке в отношении своих капиталовложений объявила другая американская металлургическая компания Nucor.
U.S. Steel ранее планировала установить комплекс прямого литья полосы на комбинате Mon Valley Works и модернизировать стан горячей прокатки на Gary Works.
В то же время компания, как заявил ее генеральный директор Дэвид Бурритт, не будет отказываться от приобретения завода Big River Steel. В октябре 2019 г. U.S. Steel приобрела 49,9% его акций за 700 млн долл. и до конца 2023 г. может использовать опцион на покупку оставшегося пакета.
По словам Д.Бурритта, Big River Steel играет важнейшую роль в будущем развитии компании. Это предприятие, введенное в строй в 2017 г., является одним из наиболее современных производителей горячекатаного проката в мире. При этом сталь там выплавляется в электродуговой печи.
За последние два месяца U.S. Steel остановила пять доменных печей совокупной производительностью 6,7 млн т в год и оставила в строю только три на 5,2 млн т вследствие резкого падения спроса на листовой прокат в США.