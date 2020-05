U.S. Steel отложила реализацию двух проектов Американская металлургическая компания U.S. Steel сообщила, что из-за сложного финансового положения переносит на неопределенный срок реализацию двух крупных инвестиционных проектов. Ранее о такой же отсрочке в отношении своих капиталовложений объявила другая американская металлургическая компания Nucor.



U.S. Steel ранее планировала установить комплекс прямого литья полосы на комбинате Mon Valley Works и модернизировать стан горячей прокатки на Gary Works.



В то же время компания, как заявил ее генеральный директор Дэвид Бурритт, не будет отказываться от приобретения завода Big River Steel. В октябре 2019 г. U.S. Steel приобрела 49,9% его акций за 700 млн долл. и до конца 2023 г. может использовать опцион на покупку оставшегося пакета.



По словам Д.Бурритта, Big River Steel играет важнейшую роль в будущем развитии компании. Это предприятие, введенное в строй в 2017 г., является одним из наиболее современных производителей горячекатаного проката в мире. При этом сталь там выплавляется в электродуговой печи.



За последние два месяца U.S. Steel остановила пять доменных печей совокупной производительностью 6,7 млн т в год и оставила в строю только три на 5,2 млн т вследствие резкого падения спроса на листовой прокат в США.



МинПром



... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...